Prix de l'énergie : le certificat de performance énergétique du bâtiment (PEB) est-il un outil fiable ?

En outre, le PEB est différent d'une région à l'autre, souligne le spécialiste. "On aboutit à ce surréalisme à la belge où vous habitez à Uccle, et votre voisin qui habite en face à Linkebeek a un meilleur certificat énergétique pour un même appartement. Ce n'est pas non plus crédible", dénonce-t-il.

Ces critiques sont d'ailleurs partagées par certains certificateurs eux-mêmes. Alain Meessen, auditeur Logement en Région wallonne déplore notamment le manque de précision du logiciel qui fait les calculs. "Il faudrait que l'administration et le cabinet du ministre se rendent compte des difficultés qu'on a à produire, des certificats qui soient réellement utilisables au niveau des gens."

Il faut aussi se dire que le certificat PEB est quelque chose qui doit rester accessible économiquement

Isolation du toit, météo standard, châssis, panneaux solaires... Il faut savoir qu'il y a plus de 200 pages à suivre pour réaliser un certificat PEB. Et si Céline De Schryver, certificatrice à Bruxelles reconnaît qu'il y a parfois des points moins précis - comme l'étanchéité des joints de châssis qui n'est pas prise en compte dans le calcul - elle estime qu'on ne peut pas tout faire.

"Il faut aussi se dire que le certificat PEB est quelque chose qui doit rester accessible économiquement. On a déjà toute une série de données à relever, si on doit relever encore plus de données, on va y passer la journée. Et ça va coûter extrêmement cher pour les propriétaires."