Prix de l’énergie : la RTBF répond à vos questions ce mercredi entre 9h et 10h30 en collaboration avec la CREG et Test Achats

Carburant, gaz, électricité, etc. : les prix de l’énergie continuent leur course folle. Déjà élevée depuis quelques mois avec la reprise économique post-covid, la facture énergétique des ménages grimpe à nouveau depuis le début de la guerre en Ukraine. Une flambée telle que les Belges sont de plus en plus nombreux à rencontrer des difficultés pour boucler leurs fins de mois.

Pour pallier cette hausse vertigineuse des prix, le gouvernement s’est entendu sur une nouvelle salve de mesures ce lundi soir. Au menu : réduction de la TVA sur le gaz à partir du mois d’avril ; réduction de 200 euros sur la facture des personnes se chauffant au mazout et au gaz propane ; prolongation de la réduction de la TVA sur l’électricité ; réduction des accises des carburants à la pompe de 0,175 euro par litre ou encore prolongation du tarif social élargi.

Mais ces mesures seront-elles suffisantes pour permettre aux ménages de passer le cap ?