Prix de l’énergie : la ministre Tinne Van der Straeten demande "une offensive européenne"

La ministre fédérale de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen) indique jeudi avoir demandé à son homologue française Barbara Pompili d’organiser rapidement une réunion des ministres de l’Energie des pays de l’UE, pour aborder une nouvelle fois la question des prix de l’énergie. La France occupe en effet la présidence tournante du Conseil de l’UE, instance dans laquelle se retrouvent des représentants des gouvernements nationaux en fonction des sujets à discuter.

Il y a une "crise des prix" pour laquelle "une action collective européenne est requise", au-delà de la "boîte à outils" déjà avancée par l’UE il y a plusieurs mois, communique le cabinet de la ministre belge, qui parle même d'"offensive européenne" nécessaire.

La question des prix de l’énergie était déjà présente sur le devant de la scène avec les factures qui explosent suite à la reprise de l’activité économique en sortir de crise de la Covid-19. Le conflit entre Russie et Ukraine vient complexifier le débat, mais la ministre écologiste souhaite faire la part des choses : les actuels prix élevés sont la suite de l’augmentation observée l’année dernière, qui risque de durer plus longtemps qu’initialement prévu.

La Belgique elle-même est d’ailleurs "peu dépendante" du gaz russe, dont on a beaucoup parlé avec l’interruption de l’homologation du gazoduc Nord Stream II et l’attitude du géant Gazprom dans ses livraisons à l’Europe, qui apparaît contraire à la logique du marché. La ministre rappelle un chiffre qu’elle avait déjà avancé à la Chambre : 2,2% de dépendance au gaz russe pour la Belgique. C’est bien davantage pour l’UE dans son ensemble, dont une grosse part des importations de gaz naturel proviennent de Russie (plus d’un tiers en 2020 selon Eurostat).