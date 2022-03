Prix de l'énergie : la hausse du tarif social pour l'énergie compensée par la baisse de la TVA

La Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg) a publié, mardi, les nouveaux tarifs sociaux pour l'électricité et le gaz, qui s'appliqueront entre avril et fin juin. Il en ressort que ces tarifs augmentent mais que cette hausse est amortie par la baisse de la TVA. Depuis le 1er mars, la TVA pour la facture d'électricité a en effet été réduite de 21 à 6%, mesure qui s'appliquera également au gaz naturel à partir du 1er avril.

Selon la Creg, les tarifs sociaux augmenteront de 7,9% en moyenne pour l'électricité et 9,7% pour le gaz naturel. Mais avec la baisse de la TVA, le prix final, TVA comprise, est inférieur au trimestre précédent.