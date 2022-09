Prix de l'énergie : la FGTB n'appelle pas à la désobéissance sur le paiement des factures, mais dit "non" aux coupures de gaz et d’électricité

Après le cri d’alerte des patrons, place à la voix des travailleurs. Les organisations patronales ont déjà tiré la sonnette d’alarme, craignant des fermetures et la casse sociale dans les entreprises belges. Alors, quel est le regard des syndicats ? Comptent-ils canaliser la colère des travailleurs ou souffler sur les braises ?

"On n’est pas là pour mettre un couvercle sur la colère ou souffler sur les braises. On est là pour écouter ce que les travailleurs nous rapportent, relayer leurs revendications et priorités", estime Thierry Bodson, président de la FGTB. "Surtout faire en sorte que des solutions soient rapidement mises en place par rapport à leurs revendications, qu’on passe de l’angoisse aux solutions. Si ce n’est pas le cas il y aura certainement de la colère cet hiver-ci."

Les syndicats sont d’ailleurs invités à rencontrer le Premier ministre Alexander De Croo ce mercredi. L’occasion pour Thierry Bodson, président de la FGTB, de mettre certaines revendications sur la table.