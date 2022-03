Prix de l'énergie : la Creg pour la réintroduction d'une indemnité de rupture en cas de résiliation anticipée

Par ailleurs, le régulateur préconise l'abandon d'un certain nombre de paramètres d'indexation pour les contrats d'énergie variable. Il est notamment suggéré d'abandonner les "paramètres (spot) pondérés RLP" et les "paramètres forward qui sont basés sur une seule cotation journalière à la bourse de l'énergie" et "rendent l'offre inutilement complexe pour le consommateur et n'ont aucune valeur ajoutée lorsqu'il s'agit de faire un choix dans la gamme des produits variables."

S'agissant des prix de détail pour le mois de mars, la Creg constate qu'ils sont restés à un niveau similaire à ceux de février. Sur le marché de gros, les prix fluctuent entre 160 euros/MWh et 300 euros/MWh pour l'électricité et entre 80 euros/MWh et 115 euros/MWh pour le gaz naturel.