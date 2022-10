Prix de l’énergie : la Belgique parmi les pays "les plus durement touchés" au niveau de l’élevage

La Belgique, les Pays-Bas et le Danemark sont les pays de l’UE où le secteur de l’élevage est "le plus durement touché" par la hausse accumulée des prix de l’énergie et des engrais, a souligné lundi le commissaire européen à l’Agriculture, annonçant un texte de la Commission pour le 9 novembre prochain.

Les exploitations d’élevage dans ces trois pays sont particulièrement touchées "car elles sont très développées" et possèdent souvent aussi leurs propres cultures pour nourrir cet élevage, a expliqué Janusz Wojciekowski, à l’issue d’un conseil des ministres européens à Bruxelles.

La Commission prépare pour le 9 novembre prochain une communication sur les fertilisants et les engrais. "Nous espérons qu’elle apportera des solutions, fussent-elles partielles", a ajouté le Polonais.