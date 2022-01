Prix de l'énergie : l'Open-Vld rejette tout abaissement de la TVA, "c'est un attrape-nigaud" selon Maggie De Block

L'Open Vld, le parti du Premier ministre Alexander De Croo, continue à s'opposer à tout abaissement de la TVA sur l'énergie pour contrer la flambée des prix du gaz et de l'électricité.

"Vous allez créer un trou de deux milliards d'euros dans le budget et il faudra le compenser en taxant plus lourdement la population que l'on prétend vouloir aider. C'est un attrape-nigaud", a commenté jeudi la cheffe de groupe libérale flamande, Maggie De Block, lors de l'émission Villa Politica (VRT).

Pour les libéraux flamands, un abaissement de la TVA n'aurait par ailleurs pas de bénéfice pour les indépendants et les entrepreneurs. Ceux-ci peuvent déjà déduire aujourd'hui la TVA sur leur coût énergétique. Ils ne profiteraient donc pas de la mesure, alors qu'ils seraient mis à contribution pour financer cet abaissement.

Pour Maggie De Block, il est par ailleurs extrêmement difficile de déterminer la durée de la mesure. "On n'a aucune assurance que les prix seront plus bas le 1er juillet prochain. Que faisons-nous alors s'ils sont encore plus élevés?".