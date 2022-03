Prix de l’énergie : l’Open Vld favorable à une réduction permanente de la TVA sur l’électricité

L’Open Vld est favorable à une diminution permanente de la TVA sur l’électricité à 6% et une diminution temporaire de la TVA sur le gaz. Il formule ses propositions dans le cadre d’un plan interfédéral d’urgence pour l’énergie.

Traditionnellement peu enclins à des baisses de TVA, les libéraux flamands estiment toutefois que des mesures doivent être prises pour faire face à la flambée des prix de l’énergie encore aggravée par la guerre en Ukraine.

La crise risque de durer. Le président, Egbert Lachaert, a donc présenté un plan d’urgence pour aider les familles et les entreprises à court terme. Ce soutien s’accompagnerait de mesures à plus long terme visant une énergie plus durable et moins dépendante de régimes autoritaires comme celui de Vladimir Poutine en Russie.

Pour ce qui est des carburants, l’Open Vld plaide pour une diminution de 20 à 40 centimes par litre.