Prix de l’énergie : Karine Lalieux veut qu’un accord soit trouvé cette semaine, "il en va de la crédibilité de ce gouvernement"

La ministre fédérale de l’Intégration sociale Karine Lalieux (PS) l’a affirmé haut et fort sur nos antennes de La Première ce lundi matin : un accord doit être trouvé cette semaine au gouvernement afin de soulager les ménages de la forte augmentation des prix de l’énergie. Réunis en conseil restreint, les ministres se sont en effet quittés sans accord vendredi 27 janvier, excepté pour la prolongation de l’extension du tarif social.

"Le signal doit être donné, et je suis certaine qu’il sera donné cette semaine, il en va de la crédibilité de ce gouvernement. Les propositions sont sur la table, nous devons avancer. Le pouvoir d’achat est une préoccupation de tous les jours, non seulement pour les plus précarisés mais aussi pour les personnes de la classe moyenne.""Le signal doit être donné, et je suis certaine qu’il sera donné cette semaine, il en va de la crédibilité de ce gouvernement. Les propositions sont sur la table, nous devons avancer. Le pouvoir d’achat est une préoccupation de tous les jours, non seulement pour les plus précarisés mais aussi pour les personnes de la classe moyenne."

Le gouvernement tente depuis l’automne, sans succès, de se mettre d’accord sur des mesures sociales afin de protéger les ménages de la flambée des prix de l’électricité et du gaz.