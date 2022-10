Prix de l'énergie, inflation... pour les étudiants du supérieur aussi, l'hiver s'annonce rude

Des jeunes en situation de précarité étudiante, il y en aurait plusieurs dizaines de milliers en Fédération Wallonie-Bruxelles, selon Pierre Targnion, porte-parole d’Infor Jeunes. "Et on peut raisonnablement craindre que ce chiffre n’augmente avec la crise actuelle", estime-t-il. Le Centre d’information jeunesse est d’ailleurs fortement sollicité. Depuis 2019, les questions adressées par des jeunes à Infor Jeunes ne cesse d’augmenter, passant de neuf à quatorze pourcents. "Une plus grande part de questions portent également sur ce que le CPAS peut prodiguer comme service."

A l’UCLouvain, on se veut toutefois prudent. La directrice du service d’aide ne se prononce pas encore sur une hausse spectaculaire de sollicitations. "Je ne peux pas dire que nous avons une explosion des demandes", remarque Florence Vanderstichelen. "Mais cela ne veut pas dire que la difficulté n’est pas réelle", nuance-t-elle.

Les files des épiceries sociales, déjà débordées, s’allongent encore, les étudiants sautent des repas et s’alimentent mal, et le coût de l’énergie les force à se priver des premières nécessités.

Et pour cause, si les étudiants ne se tournent pas forcément vers le service social de leur établissement, ils sont quand même nombreux à souffrir de l’inflation. Comme le notent la FEF (la Fédération des étudiants francophones) et son pendant néerlandophone la VVS : "les files des épiceries sociales, déjà débordées, s’allongent encore, les étudiants sautent des repas et s’alimentent mal, et le coût de l’énergie les force à se priver des premières nécessités.”