Prix de l'énergie, inflation : c'est au tour des syndicats d'être reçus chez le Premier ministre

Après les patrons, lundi, c'est au tour des responsables syndicaux d'être reçus, ce mercredi, chez le Premier ministre.

Les syndicats sont venus exposer leur point de vue sur la crise actuelle qui frappe les ménages. La hausse des montants des factures d'énergie inquiète énormément, notamment.

Autour de la table, les syndicats ont rencontré non seulement le Premier ministre, Alexander De Croo, mais aussi des membres du gouvernement fédéral et des responsables des région tels qu'Elio Di Rupo (Région Wallonne) et Rudy Vervoort (Région bruxelloise).

Lundi, les fédérations patronales avaient fait part de leurs doléances aux autorités du pays.