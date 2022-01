Prix de l’énergie : il n’y a pas "d’alternative au nucléaire" aujourd’hui, selon le chef économiste de Saxo Bank

Que pensez-vous de la stratégie énergétique de la Belgique ?

Aujourd’hui, tout le monde veut aller vers les énergies renouvelables et c’est nécessaire. Mais le problème, c’est qu’on ne peut pas le faire de manière rapide. Si on veut avoir des prix de l’énergie pour les consommateurs, et notamment pour les entreprises, qui soient relativement bas, on doit compter sur le nucléaire. Il n’y a pas foncièrement d’alternative.

Alors, en 2050, lorsqu’on aura, en termes de développement technologique, en termes d’avancée… suffisamment de latitude pour compter essentiellement sur les énergies renouvelables avec un bas coût, peut-être qu’on aura plus besoin du nucléaire. Mais à l’instant T, sur les prochaines années, fermer des centrales nucléaires et ne pas compter sur le nucléaire est une ineptie, parce que ça veut probablement dire un coût de l’énergie qui sera plus élevé et ça veut dire, surtout pour les pays qui font ce choix-là, qu’ils vont être tout simplement dépendants en termes d’approvisionnement énergétique d’autres pays, et parfois, en l’occurrence, malheureusement, des pays un peu moins coopératifs, comme la Russie.