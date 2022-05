Prix de l’énergie : "Il faut clairement désobéir aux règles européennes", lance Raoul Hedebouw

"Si nous payons beaucoup plus cher aujourd’hui, c’est à cause de la spéculation et des profiteurs de guerre. Les sociétés pétrolières profitent de la guerre pour faire payer les gens trois à quatre fois plus cher pour leur énergie."

Quid des mesures du gouvernement ?

Il existe pourtant une volonté du gouvernement d’aller chercher ce surplus chez les fournisseurs, notamment Engie. Cinq partis sur les sept de la Vivaldi souhaitent également imposer une taxe sur la fortune en Belgique. Le tarif social a également été prolongé… Depuis le banc de l’opposition, le PTB souligne-t-il ces mesures ?

"Un élément positif, c’est qu’on n’a jamais autant parlé de taxer les riches et les multinationales qu’aujourd’hui", reconnaît-il, tout en soulignant qu’il s’agit là "d’un effet du PTB, des organisations syndicales, d’une montée en puissance d’une gauche authentique qui impose son agenda."

"Mais mon problème, c’est que comme chaque année, on tape du poing sur la table le 1er mai et le 2 mai on met tout ça à la poubelle."