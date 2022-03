Prix de l'énergie : Federia réclame aussi des garanties pour les immeubles dotés de chauffage collectif

Alors que le nouvel accord sur l'énergie prévoit une réduction de la TVA sur le gaz, la Fédération des agents immobiliers francophones (Federia) et son pendant flamand CIB Vlaanderen rappellent, mardi, que cette mesure doit également être applicable pour les habitants d'immeubles dotés d'un système de chauffage collectif.

"Il ne s'agit pas d'un phénomène marginal. La Belgique compte plus de 225.000 immeubles à appartements contenant plus d'un million et demi de logements", indiquent les organisations.

"Une grande partie de ces immeubles disposent d'une installation de chauffage collectif avec une consommation au nom de l'association des copropriétaires (ACP) et donc d'une personne morale et d'un contrat de consommateur professionnel. Si la réduction de la TVA ne s'applique pas dans cette situation, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de Belges seront littéralement laissés pour compte", souligne le vice-président de Federia, Yves Van Ermen.