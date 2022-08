Prix de l’énergie : en Allemagne, le prix de l’électricité dépasse 500 euros/MWh

Ce mardi, le prix européen du gaz s’élevait à plus de 250 euros par MWh. Selon le spécialiste et professeur à l’ULiège, Damien Ernst, le gaz est "environ 13 fois plus cher qu’il ne l’était il y a deux ans." "Un ménage moyen va payer 7500 euros/an pour son gaz et son électricité", indique-t-il sur son compte Twitter.

Actuellement, les producteurs d’électricité belges exportent massivement vers la France et l’Allemagne.