Prix de l'énergie : des jeunes militants FGTB devant la FEBEG pour dénoncer la politique énergétique

Une trentaine de militants des "Jeunes FGTB" ont décidé de manifester vendredi à 10h00 rue Royale, devant le siège de la Fédération belge des entreprises électriques et gazières (FEBEG), afin de dénoncer la politique énergétique menée par le gouvernement en réponse à la hausse des prix de l'énergie.

Les jeunes FGTB, qui soulignent que "les étudiants et les jeunes précaires avaient déjà beaucoup de mal à se chauffer correctement", ont trois revendications à faire entendre: la baisse de la TVA à 6% également sur le gaz, la prolongation du tarif social élargi pour le gaz et l'électricité au-delà du 30 juin et la renationalisation du secteur de l'énergie.