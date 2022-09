Prix de l'énergie : début de la construction d'un terminal GNL en Allemagne cette semaine

La première livraison est attendue dès le mois de décembre, selon le calendrier établi.

Lubmin est également le point d'arrivée des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en provenance de Russie via la mer Baltique. Les livraisons de gaz russe, moins cher, ont cependant été interrompues sur fond de tensions russo-occidentales en raison du conflit en Ukraine, ce qui a fait grimper les prix de l'énergie en Allemagne et alimenté une inflation record.