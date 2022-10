Prix de l'énergie : de nombreux clients n’arrivent pas à joindre le centre d’appels de leur fournisseur

Rien qu’aujourd’hui, j’ai tenté de les joindre une dizaine de fois

Même combat et même constat pour Raphaël Tozzo qui tente depuis des semaines de joindre le service clientèle de son ancien fournisseur Mega, mais en vain. Alors qu’il avait mis un terme à son contrat en novembre 2021 pour son domicile précédent, le fournisseur lui envoie fin septembre une facture liée à un lieu où il ne réside plus.

Pour régler ce litige, Raphaël Tozzo essaye désespérément de joindre la société qui a déjà ponctionné son compte bancaire car il avait autorisé à l’époque une domiciliation : "J’ai réagi directement par un mail qui est resté sans réponse, et j’ai directement tenté de les appeler à de multiples reprises. J’ai complété leur formulaire de contact qui permet à l’opérateur de nous rappeler quand ils sont disponibles. Je n’ai toujours pas eu d’appels. Rien qu’aujourd’hui, j’ai tenté de les joindre une dizaine de fois. Je suis même prêt à passer une heure d’attente au téléphone pour pouvoir avoir quelqu’un en ligne. Mais au bout de 30 secondes, l’appel se coupe".

"Je me retrouve avec des frais qui deviennent très importants et je n’ai toujours aucune réponse. Je ne comprends pas comme est-ce possible après autant de temps de ne pas pouvoir avoir une personne au téléphone. Je me retrouve à payer une facture de mon ancien domicile, et une autre de l’actuel. On doit pouvoir résoudre ce problème en moins de 15 jours. Et là, ça fait plus de 22 jours", complète-t-il.