Prix de l’énergie : contrats fixes, variables, tendance à la baisse… Réponses à vos questions sur vos factures de gaz et d’électricité

Depuis décembre dernier, l’un des fournisseurs propose de nouveaux un contrat d’énergie à prix fixe. Un grand retour après plusieurs mois où seuls les contrats d’énergie à prix variables étaient proposés. Pour Test Achats, c’est un signal positif mais attention à ne pas se précipiter dessus sans réfléchir.

"Aujourd’hui, Luminus est le seul fournisseur à en proposer un, explique Julie Frère porte-parole de l’association de protection des consommateurs. Donc, on peut comparer le prix des contrats fixes avec les contrats variables. Mais il faut rester attentifs car les contrats variables restent des estimations, des projections."

Et de comparer : "Si l’on prend le contrat de Luminus, Optifix, c’est un contrat d’une durée de deux ans. Il est environ 200 euros plus cher pour l’électricité que le contrat variable le moins cher proposé par Luminus. Pour le gaz, on est à 300 euros plus cher quand on compare avec le contrat variable le moins cher du fournisseur."