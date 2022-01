Prix de l’Energie, Codeco, meurtre du petit Dean au programme des questions orales à la Chambre

Comme chaque jeudi, la séance de la Chambre étaitconsacrée aux questions orales. Les députés ont interpellé les ministres du gouvernement fédéral à propos de thèmes d’actualité.

Ce jeudi, plusieurs questions ont eu trait à la hausse des prix de l’énergie. Le Premier ministre a exposé, comme il l'a déjà fait la semaine dernière, la stratégie du gouvernement en la matière.

Il a aussi été aussi question du Comité de concertation prévu ce vendredi. Pour Alexander De Croo, Omicron reste préoccupant et n'est pas à comparer avec une grippe d'automne.

Une dizaine de questions sont aussi liées la mort du petit Dean et portent sur le droit pénal et la mise à disposition, le suivi des personnes condamnées et la récidive. En réponse aux questions, le ministre de la Justice a plaidé pour l'introduction de la notion de "responsabilité amoindrie", qui permettrait de mettre à disposition de la Justice certains individus et de les soumettre à un accompagnent de durée variable, si nécessaire après qu'ils aient purgé leur peine de prison.