Prix de l'énergie : certains consommateurs demandent à Resa des compteurs à budget

Enfin, pour faire des économies, certains demandent les conditions de fermeture de leur compteur de gaz.

Pour Charlotte Quevodo, porte-parole de Resa, ce n'est peut-être pas une bonne idée : "On parle quand même de 107.70 euros pour pouvoir seller son compteur de gaz et donc ne plus être relié à une fourniture de gaz. On économise l’énergie qu’on n’a pas consommée forcément, mais ce serait le cas aussi si le compteur reste ouvert. Pour Resa, on économise des frais annuels qui seraient de 27 euros. La question qu’on peut se pose r est de savoir si cela est vraiment intéressant de fermer son compteur alors qu’on ne sait pas non plus de quoi demain sera fait. Est-ce que les prix du gaz vont redescendre demain ou non ? et finalement, ces 107 euros de scellement de compteur, on va les payer. C’est une certitude si on scelle son compteur. Finalement, la partie forfaitaire, elle est très faible. L’intérêt de sceller un compteur n’est donc pas flagrant".