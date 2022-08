Prix de l’énergie : c’est la catastrophe pour certains indépendants, "la facture est passée de 1900 euros à 7000 euros par mois"

Près de Tournai, Guillaume Mahieu, du verger du Barry, hésite à mettre la clé sous le paillasson. Dans son dépôt se trouvent actuellement 150 tonnes de poires.

"On stocke ici celles qu’on a récoltées hier et qu’on a mises en chambre froide. Tout ne va pas partir du jour au lendemain, parce qu’on a une surface de 18 hectares où on produit des pommes et des poires", explique-t-il.

Il sait que sa marchandise ne sera pas écoulée aux seuls mois de septembre et octobre : les chambres froides lui seront essentielles pour garder ses produits pour les écouler petit à petit jusqu’à la fin de la saison, qui pourrait se prolonger jusqu’en avril.

Même s’il a opté pour un système moins gourmand en électricité en 2021, aujourd’hui, il se demande si le jeu en vaut la chandelle. "En juillet, le montant de notre facture avait doublé par rapport de mars, alors qu’en juillet, on était en congé. En septembre, je m’attends à une facture faramineuse parce qu’il s’agit de la période où on rallume toutes les machines", affirme Guillaume Mahieu.

Selon les estimations du fruiticulteur, sa facture énergétique augmentera de 50 mille euros, sans possibilité qu’il ait la possibilité de la répercuter, car ce n’est pas lui qui décide du prix des produits. "On est pris en otage entre prix énergie et de vente."

Il hésite de plus en plus à mettre la clé sous le paillasson, même si cela se répercuterait sur les 25 équivalents temps plein qui travaillent avec lui.