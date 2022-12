Prix de l'énergie : c'est cher et les communes s'adaptent

Les prix de l’électricité et du gaz ont triplé, voire dans certains cas quadruplé. Les communes peuvent essayer d’économiser l’énergie, mais ne plus chauffer les écoles est impossible. Elles ont été obligées d’en tenir compte au moment de rédiger les budgets 2023 comme le montre ce coup de sonde dans cinq communes de la Province de Liège : Herstal, Ans, Huy, Verviers et Hamoir.

Elles tirent toutes la langue

A Herstal, la commune avait dépensé 1,4 million d’euros cette année pour le gaz et l’électricité. L’année prochaine, elle a prévu un budget de 3,8 millions. C’est deux fois et demie plus, sur un budget 2023 de 81 millions d’euros.

Dans les autres communes, on constate la même tendance. A Hamoir, l’énergie avait coûté 200.000 euros en 2022, ce sera 400.000 en 2023. A Ans, c’était 984.000 euros, ce sera 2.357.000. Huy augmente sa dépense d’un million deux cent mille euros sans compter le CPAS.

Quatorze mois d’impôts en un an

Pourtant, ces cinq communes arrivent à équilibrer leur budget. Herstal, comme Verviers et Huy ont une aide du plan wallon "oxygène", A Verviers, cet emprunt est d’un peu plus de 7 millions d’Euros.

Les communes bénéficient aussi d’un nouveau mode de calcul qui leur permet d’engranger en une année quatorze mois d’impôt des personnes physiques au lieu de douze, ce qui permet de "lisser" la difficulté financière, mais cette manne inattendue, elles n’en bénéficieront qu’une seule fois.

Un degré de moins

Ans annonce avoir baissé d’un degré la température de la piscine. Huy a une nouvelle taxe "déchets nucléaires". Verviers instaure des taxes sur les nuitées d’hôtel et les immeubles délabrés, mais l’explosion des coûts de l’énergie va consommer toute l’indexation de sa dotation du fonds des communes, plus l’indexation de ses recettes fiscales.