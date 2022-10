Prix de l’énergie : Bolt suspend les nouveaux contrats par crainte de retards de paiement

Le fournisseur d’énergie Bolt n’accepte plus de nouveaux clients à Bruxelles et en Wallonie, a confirmé mercredi matin l’entreprise. Cette dernière ne veut pas prendre le risque d’attirer des consommateurs qui ne seraient pas en mesure de payer leurs factures.

"Les prix du gaz et de l’électricité sont en train de baisser depuis quelques jours. Si cette tendance se poursuit, nous reprendrons de nouveaux clients. La mesure sera réévaluée chaque semaine", assure la porte-parole de l’entreprise.

Cette dernière souligne que "la réglementation à Bruxelles et en Wallonie n’est pas idéale pour les fournisseurs d’énergie". "Les frais de réseau et les taxes doivent être payés au gestionnaire et aux autorités, même lorsque les factures des consommateurs ne sont pas encaissées. Les règles sont plus équilibrées en Flandre."