Le gaz est un peu moins cher mardi en Europe, après une forte hausse lundi. Les analystes attendent de voir comment l'Union compte réagir face à la crise énergétique qui affecte toujours plus de particuliers et d'entreprises.

Sur le principal marché à terme néerlandais, le prix du gaz baissait de plus de 5% mardi, à 232 euros le mégawattheure. Lundi, il s'était envolé de plus de 11% après la décision de Gazprom de prolonger l'arrêt des livraisons via le gazoduc Nord Stream 1.