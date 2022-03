Prix de l'énergie : action surprise des syndicats de Safran pour protester contre la hausse des prix

Une action surprise syndicale a eu lieu lundi après-midi à Herstal. Suite à une assemblée générale qui s'est déroulée aux alentours de 13h et portant sur l'augmentation du prix des carburants et de l'énergie, les travailleurs de l'entreprise Safran Aero Boosters, société spécialisée dans l'aéronautique, ont décidé de sortir dans la rue pour distribuer des tracts au rond-point dit des Hauts-Sarts.

Les factures deviennent difficiles à payer

Par cette action de sensibilisation, ils ont voulu montrer leur mécontentement et ils demandent au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour contrer la hausse des prix "et non pas des mesurettes, comme la réduction temporaire de la TVA sur l'électricité", explique Stefano Scibetta, délégué principal FGTB chez Safran Aero Boosters. "On s'est fait interpeler par les travailleurs en ce qui concerne les prix de l'énergie et le manque d'actions syndicales, on a senti beaucoup de colère venant de leur part, les factures deviennent difficiles à payer", développe le représentant de la FGTB.

L'action s'est déroulée en front commun CSC-FGTB-CNE-Setca. Tant les ouvriers que les employés étaient représentés. "On va maintenant interpeler nos instances syndicales dans le but de réaliser des actions ailleurs", poursuit Stefano Scibetta. Plusieurs assemblées vont se dérouler dans de grandes entreprises de la région liégeoise courant de cette semaine, comme à la FN Herstal, par exemple.

Les syndicats demandent, notamment, que les multinationales reversent une partie de leurs dividendes afin que le choc énergétique soit plus supportable par la population et que le gouvernement diminue les accises sur les carburants.