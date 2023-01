Prix de l'électricité: la lenteur du couplage des marchés de l'UE fustigée dans un audit

Son rapport n'est pas tendre envers la Commission, ni envers l'ACER, l'agence de l'énergie de l'UE, qui surveillent les marchés. "Les mesures de surveillance visant à limiter les abus et la manipulation n'étant pas allées assez loin, c'est sur les consommateurs que pèsent désormais l'essentiel des risques liés au marché européen de l'électricité."

Les auditeurs tirent la sonnette d'alarme: producteurs d'électricité, fournisseurs et courtiers pourraient tous exploiter les lacunes ou, pis encore, les États membres pourraient se faire concurrence pour proposer l'environnement le plus permissif du point de vue des sanctions et de la mise en application des règles. Plus globalement, les retards dans le couplage des marchés nationaux de l'électricité se sont accumulés "en raison de faiblesses dans la gouvernance de l'UE, mais aussi à cause de la complexité des outils réglementaires censés permettre le commerce transfrontalier".