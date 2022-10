Prix de clôture Putte-Kapellen : Arne Marit remporte la dernière course belge de l’année

Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise) a remporté mardi le Prix de clôture Putte-Kapellen, dernière course cycliste de la saison en Belgique.

Après 10 tours de 17,59 kilomètres, il a devancé de très peu le Néerlandais Coen Vermeltfoort (VolkerWessels Cycling Team) alors que son équipier Milan Fretin a complété le podium. Emiel Vermeulen (Go Sport – Roubaix Lille Métropole) et Benjamin Declercq (Arkéa Samsic) terminent respectivement 4e et 5e.

Arne Marit, 23 ans et qui portera les couleurs d’Intermarché-Wanty-Gobert lors des saisons 2023 et 2024, compte une victoire acquise sur des courses UCI : le Grand Prix du Morbihan en 2021. Le coureur de Gammerages succède au Néerlandais Piotr Havik, vainqueur de la dernière édition en, 2019. Le Prix national de clôture ne figure plus au calendrier international de l’UCI. Depuis 2018, il appartient au calendrier des courses professionnelles belges.

Cette course était la dernière d’Iljo Keisse (Quick-Step Alpha Vinyl). Le Belge de 39 ans avait initialement annoncé que le Mémorial Rik Van Steenbergen (1.1) était sa dernière sortie mais a ajouté in extremis le Prix de clôture à son programme.