Prix Caecilia 2021 : la soprano Sarah Defrise est élue jeune musicienne de l’année

Ce vendredi 25 mars dernier, le jury de l’Union de la Presse Musicale belge a dévoilé les lauréats des Prix Caecilia, récompensant les meilleurs enregistrements musicaux, quel que soit leur support, mis en vente sur le marché belge de l’année écoulée. C’est également l’occasion de décerner le prix du jeune musicien de l’année, décerné pour l’année 2021 à la soprano Sarah Defrise.

Parmi les 10 enregistrements primés par l’Union de la Presse Musicale belge, nous retrouvons notamment l’album Josquin The Undead de Björn Schmelzer et son ensemble Graindelavoix, sorti à l’occasion du centenaire du compositeur argentin, mais également l’album de Reinoud van Mechelen et d’Anthony Romaniuk consacré aux lieder et mélodies d’Edouard Lassen, qui remporte également le prix Snepvangersprijs, récompensant une production exceptionnelle de musique belge ainsi que les 12 études d’exécution transcendante de Sergei Lyapunov enregistrées par Florian Noack, ou encore l’album And Love Said de Jodie Devos et Nicolas Krüger. Le Jury a décerné le prix du jeune musicien de l’année à la soprano Sarah Defrise.