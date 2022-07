Prix, accessibilité, parking: voici pourquoi les Belges représentent 10 % des voyageurs accueillis à l'aéroport de Lille

En France, les perturbations aériennes se poursuivent au sein des compagnies EasyJet et Ryanair. Des dizaines de vols ont été annulés à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. En cause, les salariés de l'aéroport réclament des augmentations de salaire.

L'aéroport de Lille en revanche est épargné par la grève aujourd'hui et accueille chaque jour de nombreux voyageurs belges. Et plus les années passent, plus les Belges qui fréquentent l'endroit sont nombreux. On estime qu'ils représentent environ 10 % des deux millions de personnes qui transitent par l'aéroport français chaque année.

Un constat qui s'explique par plusieurs raisons :