Priver les jeunes d'allocations d'insertion a été totalement inefficace, selon une étude

La réforme de 2015 supprimant l'allocation d'insertion pour les jeunes de 25 ans et plus, ainsi que pour les moins de 21 ans qui n'ont pas leur diplôme de secondaire, a totalement raté son objectif, conclut une recherche menée par des scientifiques de l'UCLouvain, Saint-Louis et l'UGent, et publiée jeudi.

Un an après la fin de ses études, un jeune a droit, s'il n'a pas trouvé d'emploi, à des allocations d'insertion. Depuis 2015, deux groupes ne peuvent cependant jamais y prétendre : les jeunes âgés de 25 ans et plus, ainsi que ceux de moins de 21 ans qui n'ont pas obtenu leur diplôme de fin d'études de secondaire.

L'objectif ? Que les jeunes cherchent plus activement un emploi et ne quittent pas l'enseignement prématurément.