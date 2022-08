Privée de pièces détachées occidentales, la Russie démantèle des avions de ligne pour faire fonctionner sa flotte

Selon les éléments obtenus par l'agence de presse, la compagnie aérienne russe Aeroflot a déjà commencé le démantèlement d'au moins un Soukhoï Superjet 100 de fabrication russe et un Airbus A350.

Ceux-ci sont actuellement cloués au sol et en cours de démontage, a déclaré à Reuters une source qui a requis l'anonymat en raison du caractère sensible du sujet. L'Airbus A350 est presque neuf, a précisé la source.

Des équipements ont également été prélevés sur quelques Boeing 737 et Airbus A320 d'Aeroflot, car le transporteur a besoin de plus de pièces de rechange de ces modèles pour ses autres Boeing 737 et Airbus A320.

Et cela risque de continuer : les nouvelles générations d'appareils - A320neo, A350 et Boeing 737 MAX et 787 - présentent des technologies qui doivent être constamment mises à jour.