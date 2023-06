"Private Views" à La Boverie : 21 collections d’art contemporain liégeoises sortent du placard

70 années de création internationale et made in Liège

Le parcours de l’exposition n’est pas segmenté par collection mais suivant 10 sections thématiques introduites par un tableau issu des collections du musée. Une manière de considérer les œuvres contemporaines comme un patrimoine et d’appréhender les œuvres anciennes sous un regard contemporain. On découvrira le paysage au départ d’un tableau d’Auguste Donnay de 1895 ; les rapports homme-femme et l’identité féminine avec Judith de Gérard de Lairesse (1687) ou sous le chapitre " Du " je ne sais quoi " et du " presque rien ", au départ de Suite aux papiers déchirés de Jean Arp (1955) le potentiel poétique amené il y a près d’un siècle par le mouvement dada et toujours influent. Nous voilà face à des œuvres " qui se caractérisent par leur grain de folie et leur force poétique. "