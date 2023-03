Privat Livemont. Fleurs à l'affiche, à la Maison Autrique

Madeleine lui sert de modèle. Elle incarne la femme Art nouveau, selon l’artiste. La femme et les fleurs stylisées sont représentées dans les affiches de ce dessinateur qui fut un symboliste tenté très tôt par l’esthétique Art nouveau. Sa production d’excellence fleurit entre 1894 et 1904. Il réalise des affiches pour les biscuits Delacre, pour le cacao Van Houten’s, pour l’absinthe Robette et pour le genièvre d’Amsterdam Bols. Les compositions très graphiques allient l’image de la femme et le décor floral à la typographie.