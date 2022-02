Prisons, palais de justice et bâtiments administratifs : Mathieu Michel annonce cinq milliards d’ici 2041

"Mais par contre, dans le même temps on opère une mutation du patrimoine pour avoir des bâtiments plus performants en termes d’économie d’énergie et moins coûteux en termes de gestion du quotidien."

Sur 800 millions d’euros de budget, 450 millions partiraient en loyer. "On considère donc que ces 450 millions de loyer, si on est propriétaires, on peut les réinvestir dans les performances énergétiques, la gestion du patrimoine, etc.", conclut Mathieu Michel.