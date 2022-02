Prisons : les syndicats toujours inquiets par la pénurie de personnel dans le milieu carcéral

Si l’augmentation de 800 places au niveau carcéral, annoncée lundi matin par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld), est une avancée, les syndicats estiment toutefois qu’il ne s’agit que d’un petit pas dans la bonne direction, la problématique de la pénurie de personnel n’étant pas résolue.

"Sur le court terme, non, ce n’est pas suffisant ; on sera toujours en surpopulation jusqu’en 2025", lance d’emblée Grégory Wallez, secrétaire fédéral CGSP Amio. "Il s’agit simplement d’un effet d’annonce. Je pense que le ministre ne sait pas calculer. Le bâtiment de Haren proposera le même nombre de places que les trois établissements bruxellois qui vont bientôt fermer", abonde Claudine Coupienne, secrétaire permanente Justice de la CSC Services publics.

Les 35 prisons du pays disposent en principe de 9500 places, mais elles accueillent actuellement 10.700 détenus. Les établissements de Haren-Bruxelles et de Termonde fourniront bientôt respectivement 1190 places et 444 places, en vue de remplacer les prisons existantes de Saint-Gilles, Forest, Berkendael et Termonde. Toutefois, un plan est en cours d’élaboration pour conserver provisoirement au moins 200 places à Saint-Gilles.