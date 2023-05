Prisons : le détenu qui a agressé un gardien à Namur s’est suicidé à Saint-Gilles

Le détenu qui a violemment agressé un gardien à la prison de Namur, à la mi-avril, s’est donné la mort ce week-end, à la prison de St-Gilles. Il s’est pendu dans l’annexe psychiatrique de la prison bruxelloise où il séjournait depuis son transfert après l’agression.

Une dizaine de jours plus tôt, c’est un autre détenu de St Gilles qui s’est suicidé, lui aussi. Un jeune homme de 24 ans qui avait le statut d'"interné", mais qui résidait en régime ordinaire.

Vague de suicides

Depuis septembre 2022, les suicides se sont multipliés à la prison de St-Gilles. Il y en a eu au moins 5 dans un contexte pour le moins particulier, puisque les détenus sont en attente d’un déménagement vers la nouvelle prison de Haren.

Jusqu’à il y a peu, l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles, vétuste, souffrait d’une importante surpopulation carcérale et d’un personnel en sous-effectif. Aujourd’hui, la prison commence à se vider puisque depuis le 1er mai, on n’y fait plus d’écrou. Mais l’établissement compte toujours plus de 700 détenus. Des voix s’élèvent pour dénoncer cet "entre-deux problématique".