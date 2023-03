Prison ou "Club Méditerranée"? Un avocat bruxellois choqué de sa visite à la prison de Haren

C'est peu dire que Denis Bosquet a été choqué par cette signalétique et ces pictogrammes colorés. "Je trouve cela absolument indigne. Indigne pour les familles qui vont visiter les détenus; indigne pour les agents pénitentiaires qui y font un métier compliqué; indigne pour les détenus eux-mêmes qui y rentrent à la suite d'un billet d'écrou ou à la suite de congés pénitentiaires. Je trouve que c'est absolument inadmissible et je me demande qui a pu d'abord imaginer et ensuite concevoir ce panneau".

Délégué CGSP prisons, Laurent Lardinois n'a, lui, pas découvert ces codes couleurs et ces noms exotiques cette semaine. Ce qui ne l'empêche pas de se montrer perplexe, à tout le moins.

"C'est sur le modèle des parcs d'attractions. Un jour, on est arrivés et il y avait une petite musique de fond sur la place centrale aussi. Très bizarre comme impression. Vraiment très bizarre. (...) Est-ce que c'est choquant? Ce qui serait bien c'est que ce soit efficace et apparemment ça ne l'est pas vraiment parce que les mouvements de détenus dans la prison de Haren sont encore problématiques pour le moment."