Prison en dernier ressort, délits qui disparaissent, d’autres qui apparaissent… Bientôt un nouveau Code Pénal en Belgique

La classification entre infractions, délits et crimes disparaît. Il n’y a plus non plus de peine distincte prévue pour chaque infraction. Le nouveau Code pénal prévoit une classification en huit niveaux de peine. Du niveau 1 pour les peines les plus légères jusqu’au niveau 8 pour les peines les plus lourdes.

Au niveau 1, il n’y a plus de peines de prison possible. Pour le niveau 2, ce sera maximum trois ans de prison mais le juge doit justifier pourquoi l’objectif d’éviter la récidive ne peut être atteint avec un autre type de peine. À partir du niveau 3, la prison s’impose.

Les infractions de niveau 3, passibles de peines de prison de 3 à 5 ans, concernent par exemple des faits tels que le vol avec violence, l’extorsion, le blanchiment d’argent, la corruption publique et le faux monnayage.

Les infractions de niveau 4, assorties de peines de prison de 5 à 10 ans, comprennent, entre autres, la torture, l’enlèvement et la participation à une organisation criminelle en tant que dirigeant.

Les infractions de niveau 5, assorties de peines de prison de 10 à 15 ans, concernent notamment les faits de torture d’un mineur ou d’une personne en situation de vulnérabilité et de prise d’otages.

Les infractions de niveau 6, passible de peines de prison de 15 à 20 ans, concernent entre autres l’incendie volontaire de nuit et la prise en otage de mineurs d’âge.

Les infractions de niveau 7, punies de 20 à 30 ans d’emprisonnement, visent, entre autres, les homicides, les violences sexuelles ayant entraîné la mort et la torture ayant entraîné la mort.

Les infractions de niveau 8, le niveau le plus élevé, sont punies de la réclusion à perpétuité. Sont concernés les faits d’homicide, d’homicide intrafamilial, d’homicide commis avec un motif discriminatoire, le génocide et les crimes contre l’humanité.

Ce nouveau Code Pénal sera débattu à la Chambre à la rentrée. L’objectif est de le voter avant la fin de la législature. Il ne reste que quelques mois.