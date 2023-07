Prison de Mons : le ministre de la justice Vincent Van Quickenborne assure qu'il y aura des transferts de détenus

Des transferts de détenus auront lieu de manière à réduire la surpopulation à la prison de Mons, a assuré ce mardi le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Le 22 juin, l'État belge a été condamné par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, à réduire le taux de surpopulation carcérale à la prison de Mons à maximum 110% dans un délai de six mois, sous peine d'astreinte de 2.000 euros par jour et par détenu excédant la capacité maximale de la prison de Mons. L'État belge devra en outre mettre un terme à la surpopulation carcérale à Mons endéans les cinq ans et aux "traitements inhumains et dégradants présents à Mons" dans un délai de six mois. "Il sera procédé rapidement à des transferts de détenus pour atteindre les chiffres demandés", a indiqué le ministre en commission de la Chambre en réponse à Eric Thiébaut (PS).

Une telle opération aura des conséquences sur les autres prisons mais la situation globale s'est améliorée en un an: actuellement, 10.600 places sont disponibles contre 9.679 il y a un an. Le taux de surpopulation s'est réduit de 14% à 10% en un an.

Le 7 juillet, le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS), a pris un arrêté limitant la population carcérale à 344 détenus alors qu'elle s'établissait ces derniers jours à 424 personnes pour 301 places, selon le député. "La situation devient explosive", a averti M. Thiébaut qui a mis en garde contre des mouvements de grève. A terme, c'est une nouvelle prison qu'il faudra aménager. L'actuelle remonte au 19e siècle et est "dans un état lamentable", a-t-il ajouté. "A un moment, le bourgmestre prendra un arrêté d'insalubrité et vous allez devoir reloger 424 personnes". La Régie des bâtiments est à la recherche de nouveaux sites.