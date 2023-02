Prison de Huy : le personnel dénonce la surpopulation et le manque de sécurité

La goutte qui a fait déborder le vase, c’est il y a quelque temps, la livraison "à domicile" d’un menu fast-food à un détenu en cellule, une livraison par drone. Inacceptable pour les syndicats qui craignent une répétition de ce scénario avec de la drogue ou des armes. La sécurité des autres détenus et du personnel peut être menacée.

La surpopulation peut aussi engendrer l’insécurité, le risque d’émeute mais, sans aller jusque-là, Luc Monfort, SLFP pointe le risque sanitaire : "on ne parvient plus à isoler des personnes susceptibles d’avoir une maladie pas forcément grave mais contagieuse. On met dans les mêmes cellules des personnes qui peuvent avoir des poux, la gale ou le covid avec d’autres qui n’ont rien".

Les syndicats attendent des réactions au-delà de la direction de l’établissement : "la direction fait ce qu’elle peut. Ici, il faut de décisions politiques, fédérales ; la première fois que j’ai entendu parler du plan de modernisation complète de la prison c’était en 2003. On est en 2023… On se moque de nous !"