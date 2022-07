Les représentants des travailleurs se plaignaient également d’agressions verbales et physiques de détenus, d’infrastructures insuffisantes et de conditions de travail dangereuses. Mercredi, une concertation a eu lieu entre les syndicats et la direction de la prison de Hasselt.

"La décision contre notre collègue a été abandonnée, c’était notre objectif principal", explique le syndicaliste Kristof Muyters. "Nous suivrons toutefois de près les engagements promis au cours du mois à venir. Si rien n’est engagé, nous déposerons un nouveau préavis de grève."