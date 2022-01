Prise d’otages au Texas : le ravisseur avait "prié deux ans" pour mourir en martyr

Des médias américains avaient indiqué précédemment qu’il avait réclamé la libération d’Aafia Siddiqui, une scientifique pakistanaise condamnée en 2010 par un tribunal fédéral de New York à 86 ans de prison pour avoir tenté de tirer sur des militaires américains lorsqu’elle était détenue en Afghanistan.

Le Times indique jeudi que Malik Faisal Akram avait été signalé deux fois, en 2016 et 2019 au programme britannique Prevent destiné aux personnes présentant un risque de radicalisation, mais que son cas n’a pas été examiné par Channel, la branche de ce programme qui s’occupe des cas les plus graves.

En 2020 Malik Faisal Akram avait fait l’objet d’une enquête du service de renseignement intérieur (MI5) du Royaume-Uni, qui avait conclu à une absence de menace, avaient indiqué des médias britanniques.

Son frère Gulbar avait déclaré sur la page Facebook de la communauté musulmane de Blackburn que Malik Faisal Akram "souffrait de problèmes de santé mentale".

Il avait ajouté que sa famille était "anéantie" et qu’elle "ne cautionne aucune de ses actions".

Selon SkyNews, Malik Faisal Akram, qui vivait à Blackburn, dans le nord de l’Angleterre, était arrivé aux Etats-Unis juste avant le Nouvel An via l’aéroport JFK à New York, avant d’acheter l’arme utilisée durant la prise d’otages.