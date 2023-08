Priscilla Presley évoque son dernier échange avec sa fille avant son décès

Priscilla Presley s'est confiée sur ses derniers moments avec sa fille Lisa Marie, aujourd'hui décédée.

L'auteur-compositeur-interprète, fille d'Elvis et de Priscilla, est décédée le 12 janvier à l'âge de 54 ans à la suite de ce qui a d’abord été décrit comme un arrêt cardiaque.

Le mois dernier, cependant, un nouveau rapport du médecin légiste a confirmé que Lisa Marie Presley était décédée des suites d'une "obstruction de l'intestin grêle".

Lors d'une récente interview avec The Hollywood Reporter, Priscilla a expliqué qu'elle avait senti que quelque chose n'allait pas les jours précédant son décès.

Le 10 janvier, Lisa Marie et sa mère se sont rendues ensemble au Chateau Marmont à Los Angeles pour célébrer le Golden Globes du meilleur acteur décerné à Austin Butller pour son rôle dans Elvis.

"Nous venions juste d'arriver, et nous descendions tous ces escaliers", a expliqué Priscilla. "J'ai trébuché un peu parce que j'avais des talons hauts, et elle s'est mise à rire très fort. J'ai commencé à rire. Nous n'avions même pas encore bu un verre."

"[Lisa Marie] a dit : " Oh mon Dieu, maman, tu ne peux même pas boire un verre ". ... C'était amusant, un souvenir amusant. Puis nous nous sommes assises et avons commandé des boissons, et elle a dit " Maman, j'ai vraiment mal au ventre'. Nous nous sommes immédiatement levées et nous sommes parties".

Danny Keough, l'ex-mari de Lisa Marie, a appelé Priscilla deux jours plus tard pour lui annoncer que sa fille avait été hospitalisée. "Je suis montée dans la voiture, mais elle était déjà partie", se souvient Priscilla. "Je n'arrive toujours pas à y croire. Je ne souhaite cela à aucune mère".

Après avoir confirmé la mort de Lisa Marie, Priscilla a décrit sa "magnifique fille" comme "la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j'aie jamais connue".

Priscilla a intenté une action en justice pour contester la validité du testament de Lisa Marie peu de temps après son décès. Cette dernière est devenue l'unique héritière des biens d'Elvis à la suite du décès de son père.

En juin, il a été confirmé que la fille de Lisa Marie, Riley Keough (Daisy Jones & The Six), serait la seule administratrice de ses biens, Priscilla recevant une somme non divulguée pour abandonner toute action en justice contre le testament.

Keough s'est exprimée sur le différend au début du mois : "Nous sommes une famille, mais il y a aussi un énorme aspect commercial dans notre famille", a-t-elle déclaré. "Je pense donc qu'il était nécessaire de clarifier les choses. "