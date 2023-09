Priscilla Presley affirme qu’elle n’a "jamais eu de relations sexuelles" avec Elvis à l’âge de 14 ans

Priscilla Presley a insisté sur le fait qu’elle n’avait "jamais eu de relations sexuelles" avec Elvis lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois et qu’elle n’avait que 14 ans.

Le King avait 24 ans lorsqu’il a rencontré sa future épouse en Allemagne en 1959, et le couple s’est marié sept ans plus tard, en 1967, alors qu’elle avait 21 ans.

Lors de la conférence de presse organisée à la Mostra de Venise à l’occasion de la première du nouveau biopic de Sofia Coppola, Priscilla, qui dépeint leur relation, Priscilla Presley a déclaré qu’Elvis n’avait jamais profité d’elle, malgré l’écart d’âge de 10 ans qui les séparait lors de leur première rencontre.

"Il était très difficile pour mes parents de comprendre qu’Elvis s’intéressait autant à moi et pourquoi", a-t-elle déclaré, via Variety. "Et je pense vraiment que c’est parce que j’étais plus à l’écoute."

"Elvis me parlait de tout ce qu’il avait sur le cœur en Allemagne : ses peurs, ses espoirs, la perte de sa mère – dont il ne s’est jamais remis. Et j’étais la personne qui s’asseyait vraiment, pour l’écouter et le réconforter. C’était notre lien".

Elle poursuit : "Même si j’avais 14 ans, j’étais en fait un peu plus mature dans la vie – pas en chiffres. Les gens pensent qu’il s’agissait de sexe. Non, ce n’était pas ça. Je n’ai jamais eu de relations sexuelles avec lui. Il était très gentil, très doux, très aimant, mais il respectait aussi le fait que je n’avais que 14 ans. Nous étions plus proches dans nos pensées, et c’est ainsi que s’est déroulée notre relation.”

Priscilla a expliqué qu’elle n’avait "jamais, jamais, jamais dit à personne qu’elle le voyait" lorsqu’elle était à l’école.

Elle a ajouté : "C’est un autre aspect qu’il aimait, le fait que je ne l’ai jamais abandonné de quelque manière que ce soit. Nous avons donc construit une relation qui s’est poursuivie jusqu’à ce que je parte. Et ce n’est pas parce que je ne l’aimais pas – il était l’amour de ma vie. C’est le mode de vie qui était trop difficile pour moi".

Le couple se sépare en 1972 et divorce l’année suivante.

Les détails sur le prochain film de Sofia Coppola, Priscilla, ont été communiqués, notamment sa date de sortie en salles.

Le biopic est centré sur la vie de Priscilla Presley et sur sa relation avec le King, Elvis. Il s’inspire également de la biographie de 1985 de Priscilla, Elvis And Me.

Comme l’a confirmé le distributeur mondial, le service de streaming et la société de production MUBI, le prochain drame sortira en salles au Royaume-Uni et en Irlande le lendemain de Noël (26 décembre) et des avant-premières spéciales seront proposées dans certains cinémas.

Le film sortira ensuite dans le monde entier le 1er janvier 2024.