Priscilla : la première bande-annonce du biopic de Sofia Coppola

On découvre aujourd’hui la première bande-annonce complète de Priscilla, le prochain biopic de Sofia Coppola basé sur les mémoires de 1985 de Mme Presley, Elvis and Me.

Priscilla Beaulieu (Cailee Spaeny), une lycéenne américaine, est encore en train de s’adapter au déménagement de sa famille en Allemagne lorsque, dans un moment presque trop beau pour être vrai, elle rencontre un certain Elvis Presley (Jacob Elordi) lors d’une fête. Il n’en faut pas plus pour que la star la plus sexy du monde s’éprenne d’elle, au grand dam des parents de Priscilla. Le père de Priscilla demande : "Quel est votre but, M. Presley ? "Pourquoi ma fille ?"

Elvis justifie le fait de poursuivre une fille de dix ans sa cadette par le fait qu'"elle est beaucoup plus mûre que son âge", une remarque qui n’émane généralement pas des hommes les mieux intentionnés. Mais comment une adolescente de la classe ouvrière comme elle pourrait-elle refuser Elvis Presley, surtout lorsqu’il lui offre de nouveaux vêtements de luxe ? Au fur et à mesure que leur relation se poursuit, nous commençons à voir des preuves du contrôle exercé par Elvis, à commencer par ses nouveaux cheveux noirs et le maquillage de ses yeux, à sa demande. "Je ne sais pas si j’aime ça", dit-elle après la première métamorphose. Sa voix est douce, mais sa réticence en dit long.

La relation entre Elvis et Priscilla ne fait que s’envenimer au fur et à mesure qu’ils passent du temps sous les feux de la rampe, et même un mariage pittoresque ou la paternité ne peuvent réparer les dégâts. Bien sûr, le tout est emballé dans le style sublime de Sofia Coppola – il rappelle particulièrement Marie-Antoinette avec sa musique délibérément inappropriée à l’époque.

Découvrez la bande-annonce complète de Priscilla ci-dessous avant sa sortie en salles le 3 novembre.