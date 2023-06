Prioriser des lits en cas d’épidémie : les autorités doivent anticiper la pénurie, dit le Comité consultatif de Bioéthique

Dans cet avis, le Comité renvoie d’abord la responsabilité au premier garant de la santé publique : l’Etat. Il estime, d’abord, "qu’il appartient aux autorités publiques compétentes […] de veiller à la santé de la population dont elles ont la charge." Cela signifie qu’il leur revient d’organiser la société de manière à "la doter des personnels soignants, des équipements et des médicaments, ainsi que des procédures nécessaires." C’est en effet la seule façon d’anticiper "tout événement raisonnablement prévisible qui pourrait mettre en tension le système de santé et éviter une pénurie dans l"offre de soins", estime le Comité.

Ce serait se défausser de leurs responsabilités, que d’imposer au personnel soignant de gérer une pénurie dont les autorités elles-mêmes seraient responsables. Les autorités publiques n’ont "pas de légitimité éthique" à faire cela, précise l’avis, estimant que les autorités doivent également veiller à ce que les soignants puissent prendre des décisions sur la base du dernier état de la science.

Evoquant la pandémie due au SARS-CoV-2, le Comité se montre critique : "Même si certaines des obligations indiquées ci-dessus peuvent être qualifiées d’obligations de moyen plutôt que de résultat, l’État doit à tout le moins faire tout ce qui est raisonnablement possible pour y satisfaire. Or, sa politique en matière de soins de santé et de formation des personnels soignants, notamment de médecins et d’infirmières et infirmiers, depuis de très nombreuses années, a méconnu le risque, pourtant tenu pour élevé par les épidémiologistes, d’épidémies, notamment de maladies respiratoires (par exemple, en ne reconstituant pas le stock stratégique de masques, en n’intégrant pas la préparation aux pandémies dans la formation des professionnels de santé)."