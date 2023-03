Faire peau neuve passe forcément par un nettoyage en profondeur et donc par une exfoliation régulière pour se débarrasser des cellules mortes accumulées tout au long de l'hiver. Exfoliant naturel accessible, le marc de café est l'ingrédient naturel le mieux adapté à cette tâche.

Non content d'affiner le grain de peau pour la rendre plus lisse, plus douce et plus éclatante sans la décaper, il absorbe également le sébum et parce qu'il est riche en caféine, offre un véritable coup de fouet au regard. Adieu poches et cernes, place à une peau pleine de vitalité et de santé.

Et pour ne rien gâcher, cela ne vous coûtera rien puisque le marc tout droit sorti de votre cafetière était de toute façon voué à être jeté. Une belle façon de recycler ses déchets.