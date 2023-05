Printemps maussade et congés séparés n'ont pas pesé sur le tourisme à la Côte belge

Après des premières vacances de printemps en patchwork entre francophones et néerlandophones ainsi qu'une météo tout aussi fluctuante, l'heure est au bilan touristique à la Côte belge. Et il est plutôt bon, se réjouit dimanche Westtoer, l'office du tourisme de Flandre occidentale. Sur les deux périodes de vacances combinées, environ 1,8 million de touristes d'un jour ont mis le cap sur le littoral belge.

Si ce nombre est en légère baisse (-5%) par rapport à la même période l'an dernier, Westtoer a recensé 2,6 millions de nuitées, soit une situation comparable à celle des vacances de Pâques (qui rassemblaient encore Belges flamands et francophones) et de la première quinzaine de mai 2022. Du côté des hôtels, l'heure est également à la satisfaction puisque le secteur a noté une hausse de quelque 5% du nombre de chambres réservées cette année par rapport à la même période l'an dernier. "Il y a même eu un peu plus de chambres d'hôtel réservées pendant les vacances de mai que pendant les vacances de Pâques 2022", souligne Westtoer.

La météo était en outre plus clémente l'année dernière qu'en ce début de printemps. La réforme francophone des rythmes scolaires a, pour la première fois, dissocié les vacances de Pâques entre le nord et le sud du pays. Les néerlandophones ont ainsi eu congé du 3 au 16 avril, tandis que les francophones étaient en vacances du 1er au 12 mai.

Durant les deux premières semaines de mai, 750.000 touristes ont profité de la mer du Nord pour dernier terrain vague le temps d'une journée, tandis que 1,2 million de nuitées touristiques ont été enregistrées. Le record d'affluence de ces dernières semaines est détenu par le week-end prolongé du 1er mai, avec environ 220.000 touristes d'un jour répartis sur trois jours. Environ 30% de chambres d'hôtel supplémentaires ont par ailleurs été réservées comparé à la première quinzaine de mai 2022, même si la situation diffère d'une station balnéaire à l'autre. Cette dissociation des vacances "impose une certaine organisation et des ajustements au secteur du tourisme", reconnaît Westtoer, qui se dit toutefois "convaincu que l'étalement peut avoir un impact bénéfique à long terme" pour le littoral.